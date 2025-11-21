Ландо Норрис: «Почти рад, что паршиво начал год — после этого стал гораздо упорнее трудиться»

"Сложно не прибавить после такого старта сезона — я испытывал большие проблемы. Дело в психологии. Я почти рад, что довольно паршиво начал год.
Трудные времена, несомненно, позволили мне позитивнее взглянуть на себя, сосредоточиться, и я стал гораздо упорнее трудиться над вещами, которые необходимо улучшить, и в итоге оказался в гораздо более сильном положении", — заявил британец на Гран-при Лас-Вегаса.
Ландо не согласился, что сход на Гран-при Нидерландов стал ключевым моментом сезона:
"Даже если посмотреть мои интервью после гонки в Зандворте, я был достаточно бодрым — конечно, я не был рад, но, учитывая свое положение и борьбу за титул, не был слишком подавлен.
Конечно, я был разочарован и недоволен, но не сказал бы, что совсем сник. Гоночный темп был довольно сильным, так что скорее это было раньше. Все говорят, что в Зандворте ситуация перевернулась, но еще до этого, полагаю, я начал двигаться в нужном направлении".
Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес».