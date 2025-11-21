Вольфф продал часть акций «Мерседеса», Джордж Курц стал технологическим советником

Вольффу принадлежала треть коллектива. Часть доли Тото приобрел Джордж Курц — исполнительный директор и основатель CrowdStrike, а также победитель гонки «24 часа Ле-Мана»-2023 в классе LMP2 Pro-Am. CrowdStrike является глобальным партнером «Мерседеса».
В рамках соглашения американский бизнесмен стал технологическим советником команды и вошел в стратегический руководящий совет, где будет заседать вместе с главой группы «Мерседес» Олой Каллениусом, боссом INEOS Джимом Рэтклиффом и Вольффом.
Тото сохранит должность исполнительного директора и руководителя «Мерседеса».
Команду «Ф-1» «Феррари» оценили в 6,4 млрд долларов, стоимость «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл» превысила отметку в 4 млрд (Sportico).