Глава отдела аэродинамики ФИА перейдет в «Альпин» (Autosport)

Как утверждает Autosport, специалист присоединится к «Альпин» в мае 2026 года. Команда не прокомментировала данную информацию.
Во французском коллективе Сомервилл должен воссоединиться с управляющим директором Стивом Нильсеном, с которым вместе трудился в ФИА и ФОМ.
Джейсон отработает срок уведомления в ФИА, но в этот период будет заниматься проектами, не связанными с «Формулой-1». Сомервилл играл важную роль в создании нового технического регламента, который вступит в силу в следующем году.
