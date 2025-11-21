Ричмонд
Глава отдела аэродинамики ФИА перейдет в «Альпин» (Autosport)

ФИА подтвердила, что глава отдела аэродинамики Джейсон Сомервилл, занимавший данную должность с февраля 2022 года, покинет организацию.

Источник: Спортс"

Как утверждает Autosport, специалист присоединится к «Альпин» в мае 2026 года. Команда не прокомментировала данную информацию.

Во французском коллективе Сомервилл должен воссоединиться с управляющим директором Стивом Нильсеном, с которым вместе трудился в ФИА и ФОМ.

Джейсон отработает срок уведомления в ФИА, но в этот период будет заниматься проектами, не связанными с «Формулой-1». Сомервилл играл важную роль в создании нового технического регламента, который вступит в силу в следующем году.

ФИА подтвердила, что на выборах президента будет один кандидат.

Комиссия «Ф-1» разрешила пилотам менять номера и обновила требования к ливреям.