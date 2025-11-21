Ричмонд
Франко Колапинто о том, что Стролл «выносит» соперников: «Извиняюсь, если это задело Ланса»

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто ответил, почему обвинил соперника из «Астон Мартин» Ланса Стролла в умышленной аварии с пилотом «Заубера» Габриэлом Бортолето на Гран-при Сан-Паулу.

"Думаю, это было в пылу момента. Если говорить об инциденте с Бортолето, то я ехал сразу за ними и все видел.

Но, конечно, извиняюсь, если это его задело. Я был на взводе после гонки. Надеюсь, у нас останутся хорошие отношения.

Но мы проводим много времени вместе на трассе в гонках, и у нас были плотные сражения", — заявил аргентинец на Гран-при Лас-Вегаса.

Франко Колапинто: «Стролл выбил Бортолето в стену — Ланс всегда так поступает, всегда выносит других с трассы».

Ланс Стролл о критике Колапинто: «Возможно, Франко недоволен жизнью. У него ноль очков — ему следует подумать о себе».