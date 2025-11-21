Аяо Комацу: «Искусственные ограничения, вроде двух обязательных пит-стопов, просто уничтожат гонки»

Гонка [в Катаре в 2023 году с двумя обязательными пит-стопами] получилась ужасной, разве не так. Потому что все проводили свои пит-стопы в одно и то же время. И так всегда происходит с искусственно навязанными ограничениями… потому что в командах «Формулы-1» работают не дураки, правильно? И при проработке стратегии все пришли к одинаковому заключению", — рассказал Комацу.