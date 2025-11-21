Макс Ферстаппен об ухудшении результатов Пиастри: «У меня нет этому объяснения»

Но в какой-то момент вам все равно приходится возвращаться к реальности, потому что долго такие вещи продолжаться не могут. Но да, нам хотя бы удалось подняться на подиум в нескольких гонках, и мы выступали заметно стабильнее, чем на отрезке с середины сезона-2024 до середины сезона-2025", — рассказал Ферстаппен.