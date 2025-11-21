Ричмонд
Оскар Пиастри о череде неудач: «Скорость была, если не считать Остин и Мексику, но что-то шло не так»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что выступления на Гран-при США и Мехико выделялись на фоне других трудных гонок.

Источник: Спортс"

"Этапы в Остине и Мексике довольно сильно отличались от других, которые сложились не очень успешно. Скорости явно недоставало, что-то не работало с фундаментальной точки зрения.

На других Гран-при было сочетание разных факторов. В Баку, разумеется, случилось то, что случилось. Что касается Сингапура, на самом деле скорость была довольно приличной. Просто сама гонка сложилась не так, как мне бы хотелось.

Даже в Бразилии темп был хорошим в какие-то моменты. Не считаю, что авария в спринте оказала большое влияние на оставшуюся часть уик-энда, хотя какие-то вещи оказались неоптимальными. Темп и скорость в Бразилии были достаточно хорошими.

Просто разные факторы приводили к отсутствию результатов. Да, случилась целая череда гонок, которые прошли не очень здорово, но не считаю, что это одна и та же ситуация.

В Остине и Мексике — да, но в других гонках… Скорость была, но что-то шло не так — ошибка, авария или что-то еще, штраф. Все это не способствовало хорошим результатам. Не сказать, что все сложилось плохо по одной и той же причине.

Да, после некоторых этапов пришлось поломать голову и разобраться, что происходит. А то, что другие гонки получились тяжелыми — можно сказать, что это суровый мир автоспорта", — заявил австралиец перед Гран-при Лас-Вегаса.

