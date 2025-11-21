Вторую практику перед Гран-при Лас-Вегаса остановили красными флагами из-за сообщения о слетевшей крышки дренажного люка

Проблема с плохо закрепленной крышкой дренажного люка происходит на трассе Гран-при Лас-Вегаса не впервые — в 2023 году крышка одного из люков вылетела из крепления после того, как по ней проехал болид «Феррари» под управлением Карлоса Сайнса.