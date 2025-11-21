Ричмонд
Вторую практику перед Гран-при Лас-Вегаса остановили красными флагами из-за сообщения о слетевшей крышки дренажного люка

Вторая сессия свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса была остановлена красными флагами из-за проблем, возникших на трассе.

Источник: Спортс"

Крышка дренажного люка, расположенного перед 17-м поворотом, разболталась и могла оказаться на треке. О проблеме с люком с места сообщил один из маршалов. Поскольку дирекция гонки не смогла подтвердить или опровергнуть наличие данной проблемы путем оценки данных видеонаблюдения, было принято решение остановить сессию красными флагами. Через 5 минут практика была возобновлена.

Проблема с плохо закрепленной крышкой дренажного люка происходит на трассе Гран-при Лас-Вегаса не впервые — в 2023 году крышка одного из люков вылетела из крепления после того, как по ней проехал болид «Феррари» под управлением Карлоса Сайнса.

