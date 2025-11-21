Изак Аджар: «В карьере еще никогда не сталкивался с напарником по команде»

"Только выбравшись из кокпита болида, я сразу пошел к Лиаму и извинился. Потому что действовал слишком агрессивно. Потом, посмотрев записи с бортовых камер я пришел к выводу, что мы одновременно начали двигаться в одном направлении — и нам повезло [что все не закончилось аварией]. Со своей стороны могу сказать, что мне нужно было проявить чуть больше терпения — и, вероятно, просто обогнать Лиама на следующей прямой, но я допустил ошибку.