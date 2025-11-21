Тото Вольфф: «Антонелли наконец привык к машине и освоился в “Ф-1”

"Порой [с Кими] было сложнее, чем мы ожидали, но это нормальный ход событий. Эти болиды уже давно используются, а он их еще не пилотировал [до этого сезона]. К тому же с этими шинами трудно работать.
Вероятно, эти условия усложнили ситуацию для него. Но в целом мы всегда знали, что в конце концов он наберет темп.
Очень приятно видеть, как он хорошо справляется с самого старта уик-энда. Он никогда прежде не выступал в Лас-Вегасе и уже показывает хороший темп. Кажется, он наконец привык к машине. Он освоился в «Формуле-1» — отличный прогресс", — сказал Вольфф.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер — 1-й, Албон — 2-й, Цунода — 3-й, Ферстаппен — 4-й, Норрис — 6-й, Пиастри — 8-й.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.