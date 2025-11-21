Ричмонд
Оскар Пиастри: «Ощущения хорошие, но тяжело понять, где располагается “Макларен”

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил о позитивных моментах после двух тренировок в Лас-Вегасе, однако признал, что красные флаги помешали сделать четкие выводы.

Источник: Спортс"

"Первая практика сложилась достаточно хорошо, есть над чем поработать. В целом, считаю, это была довольно хорошая сессия.

Во второй я проехал всего два круга, и тяжело понять, где именно мы располагаемся.

Темп у болида приличный, однако мало кто проезжал попытки на «софте». Есть много позитивных моментов, но какие-то вещи необходимо изучить", — заявил австралиец.

Оскар ответил, улучшил ли «Макларен» машину после неудачной гонки в Вегасе в прошлом году:

"Думаю, да. Опять же, трудно судить. Мы поменяли некоторые вещи перед второй тренировкой, и ощущения были хорошими.

Хотел бы я проехать больше кругов? Да. Но трасса продолжит существенно меняться по ходу оставшейся части уик-энда. Посмотрим, какой окажется погода, и будем действовать по ситуации".

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.

Оскар Пиастри о череде неудач: «Скорость была, если не считать Остин и Мексику, но что-то шло не так».