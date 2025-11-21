Ричмонд
Кими Антонелли: «Еще есть над чем поработать, но начало уик-энда хорошее»

Пилот «Мерседеса» высказался о 2-м месте во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса.

Источник: Спортс"

"У меня были хорошие ощущения от управления болидом. Еще есть над чем поработать, но начало уик-энда хорошее.

В первой сессии меня весьма удивил уровень сцепления, а затем трасса невероятным образом эволюционировала — мы ожидаем того же завтра.

Нужно поддерживать шины в состоянии, соответствующем эволюции покрытия трассы, и корректировать машину с учетом условий.

В квалификации хочется выехать на трассу последним, но здесь довольно трудная ситуация с красными флагами, так что все сводится к нахождению правильного баланса", — отметил Антонелли.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.