Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно прибавлять, постараться улучшить сцепление болида с трассой"

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги двух первых сессий свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что пока затрудняется ответить на вопрос о шансах команды на победу.

"День прошел нормально. Но из-за частых остановок сессий трудно понять, какова расстановка сил. Но нам еще нужно прибавлять, постараться улучшить сцепление болида с трассой.

Состояние трека заметно улучшается с каждой сессией, так что мы сосредоточимся именно на этом, а там посмотрим, насколько эффективно мы сможем работать с шинами в квалификации и гонке.

При этом здесь очень холодно, покрытие трассы скользкое. Так что этот этап трудно сравнивать с другими трассами. И никаких гарантий того, что мы будем тут быстры [на фоне предыдущих результатов] нет", — рассказал Ферстаппен.

