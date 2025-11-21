Ландо Норрис: «Ощущения в Вегасе с первого круга лучше, чем в 2024-м. “Макларен” сражается за поул»

Британец стал шестым в первой сессии и возглавил вторую. В прошлом сезоне команда испытывала серьезные проблемы на данной трассе.
"Здесь всегда тяжело. Считаю, ощущения в болиде лучше, чем в прошлом году. Это чувствовалось с первого круга. Хорошие ощущения.
Накат в итоге не очень большой, с высокой топливной загрузкой я практически не выезжал, но темп есть. Борьба довольно плотная с участием множества людей. Кроме того, многие не успели проехать свои круги.
Мы сделали несколько шагов вперед между первой и второй тренировками. Надеюсь, получится сделать еще. Мы сражаемся за поул", — подчеркнул Норрис.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер — 1-й, Албон — 2-й, Цунода — 3-й, Ферстаппен — 4-й, Норрис — 6-й, Пиастри — 8-й.