Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Ощущения в Вегасе с первого круга лучше, чем в 2024-м. “Макларен” сражается за поул»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис доволен машиной после первых практик на Гран-при Лас-Вегаса.

Источник: Спортс"

Британец стал шестым в первой сессии и возглавил вторую. В прошлом сезоне команда испытывала серьезные проблемы на данной трассе.

"Здесь всегда тяжело. Считаю, ощущения в болиде лучше, чем в прошлом году. Это чувствовалось с первого круга. Хорошие ощущения.

Накат в итоге не очень большой, с высокой топливной загрузкой я практически не выезжал, но темп есть. Борьба довольно плотная с участием множества людей. Кроме того, многие не успели проехать свои круги.

Мы сделали несколько шагов вперед между первой и второй тренировками. Надеюсь, получится сделать еще. Мы сражаемся за поул", — подчеркнул Норрис.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер — 1-й, Албон — 2-й, Цунода — 3-й, Ферстаппен — 4-й, Норрис — 6-й, Пиастри — 8-й.