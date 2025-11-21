Юки Цунода: «Сегодня у меня были хорошие ощущения от управления болидом “Ред Булл”

При этом в первой практике Цуноде удалось опередить Ферстаппена — это случилось впервые в нынешнем сезоне.
"В целом сегодня у меня были хорошие ощущения от управления болидом. Жаль, что вторая практика вот таким образом была прервана красными флагами, но мне кажется, что у нас есть хороший темп.
Некоторые проблемы, возникшие в работе болида во второй практике в сравнении с тем, что было в первой сессии, нам удалось устранить, и у нас был неплохой темп. В любом случае, нам удалось собрать много полезных данных о работе обновленного болида [заднего антикрыла]. Теперь нужно будет все сделать правильно завтра", — рассказал Цунода.
