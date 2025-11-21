Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юки Цунода: «Сегодня у меня были хорошие ощущения от управления болидом “Ред Булл”

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги первой и второй сессии свободных заездов, отметив, что в целом был удовлетворен продемонстрированным темпом.

Источник: Спортс"

При этом в первой практике Цуноде удалось опередить Ферстаппена — это случилось впервые в нынешнем сезоне.

"В целом сегодня у меня были хорошие ощущения от управления болидом. Жаль, что вторая практика вот таким образом была прервана красными флагами, но мне кажется, что у нас есть хороший темп.

Некоторые проблемы, возникшие в работе болида во второй практике в сравнении с тем, что было в первой сессии, нам удалось устранить, и у нас был неплохой темп. В любом случае, нам удалось собрать много полезных данных о работе обновленного болида [заднего антикрыла]. Теперь нужно будет все сделать правильно завтра", — рассказал Цунода.

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?