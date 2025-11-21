Оливер Бермэн: «Трасса в Лас-Вегасе — самая неприятная из всех, где я гонялся»

Тем не менее, трасса в Лас-Вегасе — самая неприятная из всех, где я гонялся. Ведь обычно ты в любом случае получаешь удовольствие от пилотажа. Здесь же все иначе — очень низкое сцепление колес с трассой, что явно не слишком здорово, учитывая сочетание с совсем близко расположенными заграждениями. И скорости очень высокие. Так что условия становятся попросту опасными.