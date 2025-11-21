Ричмонд
Гельмут Марко: «Ред Булл» должен быть среди лидеров на «софте»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что доволен результатом Макса Ферстаппена во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса, но ситуация с гоночным темпом остается неясной.

Действующий чемпион показал девятое время, но не успел проехать заключительные попытки на мягких покрышках.

«Остается лишь гадать [по поводу длинных отрезков]. Какие шины лучше — “медиум” или “хард”? Вот что мы будем обсуждать.

Мы даже не смогли попробовать «софт», потому что появились первые красные флаги. Безусловно, это все осложняет.

Если прикинуть, что «софт» дает преимущество в пять десятых, значит, мы на самом деле должны быть среди лидеров", — сообщил босс в эфире немецкого Sky.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.