Гельмут Марко: «Ред Булл» должен быть среди лидеров на «софте»

Действующий чемпион показал девятое время, но не успел проехать заключительные попытки на мягких покрышках.
«Остается лишь гадать [по поводу длинных отрезков]. Какие шины лучше — “медиум” или “хард”? Вот что мы будем обсуждать.
Мы даже не смогли попробовать «софт», потому что появились первые красные флаги. Безусловно, это все осложняет.
Если прикинуть, что «софт» дает преимущество в пять десятых, значит, мы на самом деле должны быть среди лидеров", — сообщил босс в эфире немецкого Sky.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.