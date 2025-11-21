Фернандо Алонсо: «Уик-энд в Лас-Вегасе будет тяжелым»

Также перед сессией над трассой прошел дождь.
"Не знаю. Ну, да, мы ожидали тяжелый уик-энд. И думаю, что он таким и будет. У нас сейчас не очень хороший темп, но посмотрим, что мы сможем сделать перед завтрашним днем, потому что сегодня было довольно трудно в чем-то разобраться из-за красных флагов.
Не думаю, что кто-то завершил последний круг, так что посмотрим, сможем ли мы прибавить в темпе.
По правде говоря, дождь не особо сильно повлиял. Во второй практике был небольшой дождь, но завтра его быть не должно. Посмотрим, сможем ли мы хорошо выступить", — сказал Алонсо.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис — 1-й, Антонелли — 2-й, Леклер — 3-й, Ферстаппен — 9-й, Пиастри — 14-й.