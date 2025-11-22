15 люков заварили на трассе Гран-при Лас-Вегаса перед 3-й практикой

В ФИА сообщили, что сложности были вызваны неполадкой в работе фиксирующего механизма. Проблема была устранена, а люк — заварен. Также были проверены все люки, располагающиеся на гоночной траектории или рядом с ней. Еще 14 люков были дополнительно заварены.