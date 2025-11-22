Ричмонд
15 люков заварили на трассе Гран-при Лас-Вегаса перед 3-й практикой

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса приняли меры после проблем с дорожным люком во второй тренировке.

Источник: Спортс"

Сессию прервали красными флагами из-за разболтавшейся крышки.

В ФИА сообщили, что сложности были вызваны неполадкой в работе фиксирующего механизма. Проблема была устранена, а люк — заварен. Также были проверены все люки, располагающиеся на гоночной траектории или рядом с ней. Еще 14 люков были дополнительно заварены.

В 2023 году «Феррари» Карлоса Сайнса получила существенные повреждения из-за оторвавшейся крышки люка в практике перед Гран-при Лас-Вегаса.

В ФИА объяснили остановку 2-й практики перед Гран-при Лас-Вегаса разболтавшейся крышкой люка.