Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дженсон Баттон: «Норрис и Пиастри в ужасной ситуации, под невероятным напряжением»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года и эксперт Sky Sports Дженсон Баттон во время третьей практики перед Гран-при Лас-Вегаса прокомментировал проблемы пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри, которые сражаются за титул с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Источник: Спортс"

"Они оба в ужасной ситуации, правда. Неважно, преследователь ты или тот, за кем гонятся. Ты понимаешь, насколько важно каждое очко, каждая позиция в квалификации.

Это невероятный уровень напряжения. Вопрос в том, как ты справляешься с этим напряжением, насколько комфортно чувствуешь себя в болиде", — произнес Дженсон.

Пиастри и Норрис, не проехавший заключительные круги в тренировке, стали худшими по итогам сессии.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл — 1-й, Ферстаппен — 2-й, Албон — 3-й, Пиастри — 19-й, Норрис — 20-й.

У «Макларена» возникли проблемы с телеметрией и электрикой, Пиастри и Норрис стали худшими в практике.