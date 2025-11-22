Дженсон Баттон: «Норрис и Пиастри в ужасной ситуации, под невероятным напряжением»

"Они оба в ужасной ситуации, правда. Неважно, преследователь ты или тот, за кем гонятся. Ты понимаешь, насколько важно каждое очко, каждая позиция в квалификации.
Это невероятный уровень напряжения. Вопрос в том, как ты справляешься с этим напряжением, насколько комфортно чувствуешь себя в болиде", — произнес Дженсон.
Пиастри и Норрис, не проехавший заключительные круги в тренировке, стали худшими по итогам сессии.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл — 1-й, Ферстаппен — 2-й, Албон — 3-й, Пиастри — 19-й, Норрис — 20-й.
У «Макларена» возникли проблемы с телеметрией и электрикой, Пиастри и Норрис стали худшими в практике.