Албон завершил аварией 1-й сегмент квалификации в Вегасе

Пилот «Уильямса» Алекс Албон врезался в барьеры в конце первого сегмента квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
Алекс сломал подвеску, но смог доехать до боксов.
По итогам сессии гонщик стал 16-м.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл — 1-й, Ферстаппен — 2-й, Албон — 3-й, Пиастри — 19-й, Норрис — 20-й.