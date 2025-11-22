Ричмонд
Албон завершил аварией 1-й сегмент квалификации в Вегасе

Пилот «Уильямса» Алекс Албон врезался в барьеры в конце первого сегмента квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Источник: Спортс"

Алекс сломал подвеску, но смог доехать до боксов.

По итогам сессии гонщик стал 16-м.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 3-я практика. Расселл — 1-й, Ферстаппен — 2-й, Албон — 3-й, Пиастри — 19-й, Норрис — 20-й.