Карлос Сайнс: «Внесли в настройки несколько изменений, что улучшило работу машины в дождевых условиях. Я рад 3-му месту»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что остался очень доволен попаданием в топ-3 и скоростью болида.

При этом Сайнс рассказал, что такой скорости «Уильямсу» удалось достичь благодаря дождевым настройкам болида — что может негативно сказаться на перспективах команды в завтрашней гонке, которая должна пройти в сухих условиях.

"Я всегда стараюсь оставаться оптимистом. Всегда стараюсь думать о том, что способен хорошо сделать свою работу.

В сухих условиях трасса неплохо подходила болиду «Уильямса». В дождь, по ходу третьей практики, наш темп выглядел не слишком обнадеживающе. Но мы внесли в настройки болида несколько изменений, что помогло улучшить работу машины в дождевых условиях — и что позволило мне установить лучшее время в первом и втором сегменте.

Но я знал, что после перехода на промежуточные шины другие подтянутся. Так что я в любом случае очень доволен третьим местом. Конечно, я был бы очень рад оказаться на поуле, но пока мы не настолько быстры", — рассказал Сайнс.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й, Пиастри — 5-й.