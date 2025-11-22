Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Словно пилотировал по льду»

"Было очень и очень скользко. Даже сухая трасса скользкая, а под дождем тут совсем не весело.
Мне нравится гоняться под дождем. Тут же я словно пилотировал по льду. Пришлось тратить много времени, чтобы заставить покрышки работать.
Мне кажется, мы гораздо лучше себя проявляли на полностью дождевых шинах, однако трасса улучшалась, и пришлось перейти на промежуточные.
Сцепления вообще не было. На заключительном круге ты рискуешь чуть больше, но этого совсем не хватало для борьбы за первое место. Но я все равно на первом ряду — считаю, это хороший результат.
С нетерпением жду гонку. Надеюсь, сцепление на внутренней траектории будет нормальным, но посмотрим«, — заявил четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й, Пиастри — 5-й.