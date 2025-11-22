Льюис Хэмилтон: «По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми»

"В третьей практике машина работала отлично. Я был действительно воодушевлен, считая, что мы наконец-то сможем очень хорошо провести квалификацию.
В последнем повороте [в финальной попытке первого сегмента] я попал под желтые флаги, а потом попал в них и в 17-м повороте, так что мне пришлось сбрасывать скорость. Хотя машине все равно катастрофически не хватало сцепления с трассой, так что я бы в любом случае ничего не добился.
Я не могу ответить на вопрос, какие эмоции сейчас испытываю. Очевидно, что ощущения ужасные, чувствую себя не лучшим образом. Но сейчас я могу лишь отпустить все это и постараться отыграться завтра. Ведь с точки зрения подготовки я сделал все возможное.
Я хорошо провел все практики, в третьей сессии свободных заездов машина работала отлично, а в квалификации я просто не смог проехать свой круг. По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми. Так что да, этот сезон определенно один из самых тяжелых в карьере.
Мы постараемся отыграться в гонке, болид работает очень хорошо. Но отыграться, стартуя 20-ми, будет очень трудно", — рассказал Хэмилтон.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й, Пиастри — 5-й.