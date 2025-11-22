Ландо Норрис: «не ожидал, что “Макларен” будет настолько быстр в дождь»

«У нас был отличный темп на протяжении всего уик-энда. Я ждал, что мы будем хорошо смотреться в сухих условиях, но не ожидал, что “Макларен” будет настолько быстр в дождь.
При этом в отношении завтрашней гонке есть очень много неизвестных. Потому что никто не успел потренироваться, работая на длинной дистанции. В любом случае, нас ждет интересная гонка. Особенно учитывая наличие в группе лидеров Макса Ферстаппена. Надеюсь, мы сможем хорошо провести эту гонку", — рассказал Норрис.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й, Пиастри — 5-й.