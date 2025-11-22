Шарль Леклер: «В дождевых условиях у “Феррари” никогда нет темпа. За семь лет я перепробовал все, но не смог найти решение проблемы»

Что касается ошибки на последнем круге, то я старался улучшить время, но вряд ли смог бы что-то сделать, даже не случить этой ошибки. И даже если бы я не допустил ошибки, то проехал бы свой круг на 0,1 секунды медленнее предыдущего. Не знаю, могли ли мы вообще улучшить время. И при этом смотря на отставание от лидеров мне трудно понять происходящее", — рассказал Леклер.