Шарль Леклер: «В дождевых условиях у “Феррари” никогда нет темпа. За семь лет я перепробовал все, но не смог найти решение проблемы»

По словам Леклера, темп болида на мокрой трассе остается одной из главных проблем, которые не удается решить не первый год.
«В дождевых условиях у нас просто никогда нет темпа. И я не знаю причины. Выступления в дождевых условиях всегда были одной из моих сильных сторон в юниорских сериях, но за семь лет в “Феррари” я перепробовал все, но так и не смог найти решение проблемы.
За все то время, что я выступаю за «Феррари», я никогда не чувствовал себя достаточно комфортно за рулем болида в дождевых условиях. И так происходит до сих пор.
У меня нет объяснению [нехватки скорости болида «Феррари» под дождем]. Видя, что идет дождь, я всегда стараюсь забыть об этом и выложиться на максимум, но и сегодня я ничего не смог сделать.
Что касается ошибки на последнем круге, то я старался улучшить время, но вряд ли смог бы что-то сделать, даже не случить этой ошибки. И даже если бы я не допустил ошибки, то проехал бы свой круг на 0,1 секунды медленнее предыдущего. Не знаю, могли ли мы вообще улучшить время. И при этом смотря на отставание от лидеров мне трудно понять происходящее", — рассказал Леклер.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен — 2-й, Сайнс — 3-й, Пиастри — 5-й.