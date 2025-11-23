Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цунода начнет с пит-лейн Гран-при Лас-Вегаса

«Ред Булл» принял решение заменить элементы силовой установки на болиде Юки Цуноды и нарушил режим закрытого парка перед Гран-при Лас-Вегаса.

Японский гонщик стартует с пит-лейн.

В квалификации Цунода показал 19-е время.

Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон — последний.