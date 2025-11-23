Цунода начнет с пит-лейн Гран-при Лас-Вегаса

Японский гонщик стартует с пит-лейн.
«Ред Булл» принял решение заменить элементы силовой установки на болиде Юки Цуноды и нарушил режим закрытого парка перед Гран-при Лас-Вегаса.
Японский гонщик стартует с пит-лейн.
В квалификации Цунода показал 19-е время.
