Ландо Норрис: «Важная гонка, много неизвестных перед стартом, но я в предвкушении»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис начнет Гран-при Лас-Вегаса с поул-позиции.

Источник: Спортс"

"Я в предвкушении.

Это важная гонка, и перед стартом остается много неизвестных. Но я чувствую себя готовым — так что я в предвкушении.

Придется непросто, особенно из-за того, что может быть сильное гранулирование. Многие вещи могут осложнить мне жизнь сегодня", — заявил британец перед началом заезда.

Ландо также ответил, может ли его напарник Оскар Пиастри выбрать другую стратегию:

«Мы всегда можем выбирать практически что угодно, так что, уверен, он будет атаковать. Есть Макс [Ферстаппен], Джордж [Расселл] — думаю, “Мерседес” окажется быстрым — так что это большой вызов для меня.

Но впереди меня чистая трасса. Пока я сосредоточен на своей работе, все должно быть нормально".

Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон — последний.