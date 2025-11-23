Макс Ферстаппен: «Не особо думаю о ситуации в чемпионате»

"Здесь очень холодно, асфальт сильно отличается, и шины реагируют совсем по-другому. Это особенная трасса. Кроме того, у всех небольшой накат из-за красных флагов и тому подобных вещей.
Так что есть вопросы перед гонкой, и это делает ее интересной. Нужно посмотреть, как будут реагировать покрышки и отталкиваться от этого«, — сказал четырехкратный чемпион “Формулы-1”.
Нидерландец также высказался о том, будет ли обладатель поула Ландо Норрис из «Макларена» действовать осторожно на старте:
"Для меня это неважно — постараюсь сделать все возможное. Если появится шанс на старте, естественно, надо им пользоваться, а затем просто пытаться провести гонку как можно лучше.
Я не особо думаю о ситуации в чемпионате или чем-то подобном".
Внезапный дождь в квале «Ф-1» в Вегасе: с пилотажем на грани лучше справился Норрис, Хэмилтон — последний.