Актер Терри Крюс довез пилотов «Ф-1» до подиума Гран-при Лас-Вегаса на «Кадиллаке» из Lego

После финиша гонщиков довезли до подиума на «Кадиллаке», собранном из конструктора Lego. За рулем машины сидел актер Терри Крюс.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.
Пилоты Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Джордж Расселл финишировали на Гран-при Лас-Вегаса на 1-м, 2-м и 3-м месте соответственно.
После финиша гонщиков довезли до подиума на «Кадиллаке», собранном из конструктора Lego. За рулем машины сидел актер Терри Крюс.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.