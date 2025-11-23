Ландо Норрис о старте: «Мой косяк, действовал слишком агрессивно, но 2-е место — хороший результат»

Британец, стартовавший с поула, в первом повороте пропустил Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла, но затем поднялся на второе место.
"Я дал Максу победить — пропустил, чтобы он провел классную гонку! Нет, на самом деле просто затормозил слишком поздно — мой косяк.
Не лучшее выступление, но если этот парень побеждает с отрывом в 20 секунд, значит, он справился лучше и был быстрее.
Веселая гонка. Сложная, как всегда, но веселая.
Я ошибся. В первом повороте нужно быть агрессивным, но я действовал слишком агрессивно. И расплатился за это — так иногда случается.
Но это все равно хороший результат, большие очки. Не сказать, что я сильно разочарован. Должен поздравить Макса и «Ред Булл», они провели хорошую гонку. Впереди следующий этап", — сказал Норрис.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.