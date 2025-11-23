Ричмонд
Джордж Расселл о 3-м месте в Лас-Вегасе: «Подиум — это максимум, чего можно было добиться»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал 3-е место на Гран-при Лас-Вегаса.

Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

"Когда Макс выехал с пит-стопа, я подумал, что у меня появился шанс. У него были холодные шины, и я атаковал изо всех сил.

Я израсходовал резину, после чего сказал по радио, что не уверен, дотянут ли шины до конца гонки.

Было очень тяжело. Не лучшая гонка в нашем исполнении. Вероятно, подиум — это максимум, чего мы могли добиться", — сказал Расселл.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.