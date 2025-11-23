Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Стелла: «Пиастри нужен победный настрой в последних гонках, впереди захватывающая развязка сезона»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал второе место Ландо Норриса, который уступил пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену на старте.

Источник: Спортс"

"Откровенно говоря, Макс оказался быстрее фактически в любых условиях, поэтому в какой-то момент мы посчитали, что второе место станет приемлемым результатом с учетом борьбы за титул.

Не уверен, что удалось бы сохранить лидерство с таким темпом Ферстаппена", — заявил босс.

Менеджер также оценил шансы Оскара Пиастри на чемпионство — австралиец финишировал четвертым и отстает от напарника на 32 балла:

"Значение имеет лишь математика. Оскару нужно приехать на последние две гонки с победным настроем, а затем действовать по обстоятельствам.

Впереди очень захватывающая и интересная развязка сезона. Макс, Ландо, Оскар и все остальные будут нацелены на победу на следующей гонке. Посмотрим, что будет дальше".

Норрис опережает Пиастри на 30 очков за 2 Гран-при до конца сезона, Ферстаппена — на 42.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.