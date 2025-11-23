Гельмут Марко: «Невероятная гонка Ферстаппена, мастерское выступление»

«Невероятная гонка Ферстаппена. Макс блестяще прошел первый поворот. При этом поражает, что после этого в “Макларене” сказали Ландо Норрису идти до конца и атаковать на пределе. Мы сказали Максу действовать так же — что он и делал, устанавливая один лучший круг за другим. Мастерское выступление.