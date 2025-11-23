Ричмонд
Гельмут Марко: «Невероятная гонка Ферстаппена, мастерское выступление»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что в команде остались очень довольны выступлением Ферстаппена.

Источник: Спортс"

Макс сумел опередить Ландо Норриса на старте гонки и затем атаковал, стремясь удержать лидерство и оторваться от гонщика «Макларена», что ему в итоге и удалось сделать.

«Невероятная гонка Ферстаппена. Макс блестяще прошел первый поворот. При этом поражает, что после этого в “Макларене” сказали Ландо Норрису идти до конца и атаковать на пределе. Мы сказали Максу действовать так же — что он и делал, устанавливая один лучший круг за другим. Мастерское выступление.

Наши инженеры внимательно отслеживали ситуацию на трассе — и в вопросе контроля износа шин мы были лучше конкурентов. Мы смогли дольше оставаться на трассе, Макс всегда оставлять про запас некоторый ресурс шин. И выбор настроек болида оказался абсолютно верным", — рассказал Марко.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.