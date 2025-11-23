Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льюис Хэмилтон: «Это худший сезон в карьере. Что бы я ни делал, становится только хуже»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что разочарован и своим выступлением в прошедшей гонке, и тем, как для него в целом сложился нынешний сезон.

На данный момент Хэмилтону впервые в карьере ни разу не удалось попасть на подиум по ходу сезона — его лучшим достижением остается победа в спринте в рамках Гран-при Китая.

В Лас-Вегасе Хэмилтон финишировал десятым и набрал один балл.

«Ощущения просто ужасные. Это мой худший сезон в карьере, и вне зависимости от того, как сильно я стараюсь и что бы я ни делал, становится только хуже. Несмотря на то, что я пытаюсь выжимать из болида абсолютно все, что только возможно», — рассказал Хэмилтон.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис — 2-й, Расселл — 3-й, Пиастри — 4-й.