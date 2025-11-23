Льюис Хэмилтон: «Это худший сезон в карьере. Что бы я ни делал, становится только хуже»

«Ощущения просто ужасные. Это мой худший сезон в карьере, и вне зависимости от того, как сильно я стараюсь и что бы я ни делал, становится только хуже. Несмотря на то, что я пытаюсь выжимать из болида абсолютно все, что только возможно», — рассказал Хэмилтон.