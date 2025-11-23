Норрису для титула в Катаре достаточно не проиграть Пиастри 5 очков, а Ферстаппену — 17

Британец может оформить титул в следующие выходные, на Гран-при Катара, за один этап до конца сезона. Ландо станет чемпионом досрочно, если не проиграет Оскару пять очков или более, а Максу — 17 или более.
Ближайший уик-энд пройдет со спринтом, гонщики могут заработать до 33 баллов — восемь в субботу и 25 в воскресенье.
Норрис опережает Пиастри на 30 очков за 2 Гран-при до конца сезона, Ферстаппена — на 42.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025.