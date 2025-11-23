Оскар Пиастри о 4-м месте в Лас-Вегасе: «Тут особо нечего сказать»

Темп местами был хорошим. В чистом воздухе мы были очень быстры, но до него и после было трудно. Местами случались небольшие блокировки. Наверное, это не самая моя любимая трасса, но в году было много треков, которые я не люблю, но мне все же удавалось добиваться там хорошего результата.