Юки Цунода о 5-м месте в квалификации к спринту: «Доволен болидом и собственной уверенностью»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался после того, как впервые переиграл напарника Макса Ферстаппена в квалификациях в 2025 году — японец стартует пятым в спринте на Гран-при Катара.

"Пока что это чистый уик-энд, все проходит достаточно гладко, никаких проблем в практике и квалификации.

Я чувствовал себя увереннее в квалификации. Получилось собрать все воедино. Впереди еще три сессии, но это очень важный результат для команды. Здорово, что обе стороны боксов очень сосредоточены и стремятся выжать максимум.

И для меня тоже — я доволен болидом и собственной уверенностью. Разумеется, завтра еще можно поменять какие-то вещи, чтобы найти дополнительные десятые, но я в предвкушении", — заявил Юки.

Цунода переквалифицировал Ферстаппена впервые после перехода в «Ред Булл».

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию к спринту, Расселл — 2-й, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 6-й.