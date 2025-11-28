Юки Цунода о 5-м месте в квалификации к спринту: «Доволен болидом и собственной уверенностью»

"Пока что это чистый уик-энд, все проходит достаточно гладко, никаких проблем в практике и квалификации.
Я чувствовал себя увереннее в квалификации. Получилось собрать все воедино. Впереди еще три сессии, но это очень важный результат для команды. Здорово, что обе стороны боксов очень сосредоточены и стремятся выжать максимум.
И для меня тоже — я доволен болидом и собственной уверенностью. Разумеется, завтра еще можно поменять какие-то вещи, чтобы найти дополнительные десятые, но я в предвкушении", — заявил Юки.
Цунода переквалифицировал Ферстаппена впервые после перехода в «Ред Булл».
Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию к спринту, Расселл — 2-й, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 6-й.