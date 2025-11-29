Ричмонд
Андреа Кими Антонелли: «У “Мерседеса” был большой потенциал, но я постоянно был на шаг позади»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Катара, отметив, что не лучшим образом провел сессию и мог добиться большего.

Антонелли завершил квалификацию к 7-м результатом.

"Я провел не самую чистую квалификацию. Во втором сегменте у меня произошел весьма сильный занос машины, из-за чего я несколько потерял в уверенности при управлении болидом.

Я не смог использовать хорошие показатели сцепления болида с трассой. У нас был большой потенциал, но я постоянно был на шаг позади. Нужно изучить данные и понять, за счет чего завтра мы можем стать быстрее", — рассказал Антонелли.

