Шарль Леклер: «Очень трудный уик-энд — машину сложно просто удерживать на трассе»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что у него возникли трудности при управлении болидом.

Леклер сумел пробиться в третий сегмент квалификации, но там занял последнее место и в гонке будет стартовать 10-м.

"К сожалению, проблем было много. В середине поворота на машине проявлялась недостаточная поворачиваемость, а на входе и на выходе из поворота — избыточная. Этот уик-энд получается для нас просто невероятно трудным — машину очень сложно даже просто удерживать на трассе. И расстраивает, что даже атакуя на пределе и максимально рискуя на быстром круге, максимум, чего мы можем добиться — это 10-е место.

И в целом я согласен с ощущениями Льюиса. В целом машина вроде бы работает нормально, она не создает ощущения того, что ей сильно не хватает скорости. Но потом ты смотришь на данные тайминга и видишь, что на самом деле вы очень сильно отстаете.

Просто таковы возможности болида «Феррари» в данный момент — мы явно не там, где хотим быть. После вчерашнего дня я сильно изменил настройки болида, но не смог выжать чего-то большего", — рассказал Леклер.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.