Джордж Расселл: «За сегодня все проехали на “медиуме” по 25 кругов — и износ передней левой шины у многих был на грани»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, а также поделился ожиданиями от завтрашней гонки.

С учетом правила двух обязательных пит-стопов Расселл ждет интересное стратегическое сражение между ведущими командами.

«Я думаю, что некоторые гонщики [в спринте] были на грани с точки зрения износа передней левой шины. И мы все сегодня проехали по 25 кругов на шинах “медиум” — если считать 6 кругов из квалификации.

Это действительно предельные возможности данных шин на этой трассе. Так что будет интересно, насколько много команд решатся использовать в гонке тактику «медиум» — «медиум» — «хард», которая кажется вполне логичной для защиты от андерката. Но, может быть, кто-то решит использовать «хард» на втором отрезке, а может и на старте.

Может быть, как-то иначе решит действовать Макс Ферстаппен. Он будет стартовать с чистой стороны трассы, тут у него будет преимущество [перед стартующим вторым Норрисом или четвертым Расселлом]. Он может позволить себе выбрать «хард» на старт и все равно сорваться с места лучше меня на «медиуме». Такое вполне возможно. В то же время пилоты «Макларена» вряд ли пойдут на это — риск слишком велик", — рассказал Расселл.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 3-й.