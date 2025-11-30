Ричмонд
Фернандо Алонсо: «К третьему сегменту у нас закончились свежие комплекты шин. Так что я доволен восьмым местом»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, отметив, что был удовлетворен попаданием в третий сегмент сессии с учетом проблем с нехваткой свежих комплектов шин.

Источник: Спортс"

В завтрашней гонке Алонсо будет стартовать с 8-й позиции.

«Перед началом квалификации в нашем распоряжении оставалось всего четыре свежих комплекта шин “софт”. При этом два комплекта мы использовали в первом сегменте квалификации, и еще два во втором — потому что попадание в третий сегмент казалось недостижимой задачей.

Так что в итоге, когда мы попали в третий сегмент, у нас просто закончились свежие комплекты шин. Поэтому, с учетом данной проблемы я доволен тем, что в итоге мы заняли восьмое место", — рассказал Алонсо.

