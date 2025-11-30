Фернандо Алонсо: «К третьему сегменту у нас закончились свежие комплекты шин. Так что я доволен восьмым местом»

В завтрашней гонке Алонсо будет стартовать с 8-й позиции.
«Перед началом квалификации в нашем распоряжении оставалось всего четыре свежих комплекта шин “софт”. При этом два комплекта мы использовали в первом сегменте квалификации, и еще два во втором — потому что попадание в третий сегмент казалось недостижимой задачей.
Так что в итоге, когда мы попали в третий сегмент, у нас просто закончились свежие комплекты шин. Поэтому, с учетом данной проблемы я доволен тем, что в итоге мы заняли восьмое место", — рассказал Алонсо.
