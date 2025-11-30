Ричмонд
Макс Ферстаппен: «Постараюсь хорошо стартовать, а дальше действовать по ситуации»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

Ферстаппен, который в данный момент отстает от Ландо Норриса в чемпионате на 25 очков, начнет гонку с 3-й позиции.

"В спринте я уже видел то, что примерно ждет нас в гонке. Не думаю, что завтра мы увидим что-то совершенно иное, но посмотрим. Мы сделаем все возможное. Я постараюсь хорошо стартовать, а дальше действовать по ситуации, ведь случиться может что угодно.

Думаю, нашей машиной [в квалификации] стало приятней управлять, однако мы по-прежнему чувствуем отставание в тех же областях, что и вчера и в спринте. Да, проблемы не столь выражены, но мы все равно оказались недостаточно быстры, чтобы подобраться к «Макларену». Но да, у нашего болида есть проблемы в среднескоростных поворотах.

Недостаточная поворачиваемость проявляется все-таки слишком сильно, и ты не можешь атаковать настолько сильно, как тебе хочется, а еще начинается перегрев шин, что на этой трассе становится дополнительным ударом", — рассказал Ферстаппен.

