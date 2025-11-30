Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, у “Феррари” вообще не было скорости»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Катара, признав, что уик-энд обернулся для него и команды разочарованием из-за колоссальной нехватки скорости в сравнении с конкурентами.

Гонку в Катаре Леклер завершил на 8-й позиции.

"Ужасный уик-энд. У нас вообще не было скорости. Мы ничего не смогли показать в квалификации, что напрямую сказалось на выступлении в Гран-при. Я вообще не чувствовал уверенности при управлении болидом после того, что случилось во вчерашней квалификации. И я понятия не имел, как машина поведет себя на первых кругах гонки.

Оба заеда в Катаре обернулись разочарованием, но, с другой стороны, я с нетерпением жду предстоящего Гран-при Абу-Даби и возможности закончить сезон на более позитивной ноте. И я надеюсь, что настроение у нас улучшится. Потому что было бы крайне неприятно отправляться в межсезонье после двух вот таких гонок", — рассказал Леклер.

Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.