Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, у “Феррари” вообще не было скорости»

Гонку в Катаре Леклер завершил на 8-й позиции.
"Ужасный уик-энд. У нас вообще не было скорости. Мы ничего не смогли показать в квалификации, что напрямую сказалось на выступлении в Гран-при. Я вообще не чувствовал уверенности при управлении болидом после того, что случилось во вчерашней квалификации. И я понятия не имел, как машина поведет себя на первых кругах гонки.
Оба заеда в Катаре обернулись разочарованием, но, с другой стороны, я с нетерпением жду предстоящего Гран-при Абу-Даби и возможности закончить сезон на более позитивной ноте. И я надеюсь, что настроение у нас улучшится. Потому что было бы крайне неприятно отправляться в межсезонье после двух вот таких гонок", — рассказал Леклер.
