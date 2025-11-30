Тото Вольфф: «Антонелли никого не пропускал — просто ошибся»

После Гран-при Катара советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Андреа Кими Антонелли намеренно пропустил Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, высказал схожие мысли по радио.
"Понимаю эмоции Джи-Пи, ведь это потеря двух очков. Но мы сражаемся за второе место в Кубке конструкторов, и для этого крайне важно набирать как можно больше очков.
Он никого не пропускал — просто ошибся. И я раздосадован так же, как и он", — подчеркнул Тото.
Гельмут Марко: «Антонелли просто пропустил Норриса — слишком очевидно. С Пиастри то же самое».
«Макларены» провалились, Ферстаппен победил и cохранил интригу в «Ф-1». Что дальше?