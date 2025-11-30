Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тото Вольфф: «Антонелли никого не пропускал — просто ошибся»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал обвинения в том, что команда работает на титул «Макларена».

После Гран-при Катара советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что Андреа Кими Антонелли намеренно пропустил Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, высказал схожие мысли по радио.

"Понимаю эмоции Джи-Пи, ведь это потеря двух очков. Но мы сражаемся за второе место в Кубке конструкторов, и для этого крайне важно набирать как можно больше очков.

Он никого не пропускал — просто ошибся. И я раздосадован так же, как и он", — подчеркнул Тото.

Гельмут Марко: «Антонелли просто пропустил Норриса — слишком очевидно. С Пиастри то же самое».

«Макларены» провалились, Ферстаппен победил и cохранил интригу в «Ф-1». Что дальше?