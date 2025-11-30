Фернандо Алонсо о 7-м месте: «У “Астон Мартин” вообще не было темпа, но благодаря конфигурации трассы меня никто не мог обогнать»

"Появление на трассе машины безопасности и правда мне помогло. Для меня больше не было риска со стороны соперников, что они могут совершить андеркат или оверкат, нам больше не нужно было думать о стратегических решениях. Мы просто ехали друг за другом.
Если не считать Гран-при Монако, это самая сложная трасса для совершения обгонов. У меня вообще не было темпа, но благодаря конфигурации трассы меня никто не мог обогнать, так что я удержал соперников позади", — рассказал Алонсо.
