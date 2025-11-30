Ричмонд
Фернандо Алонсо о 7-м месте: «У “Астон Мартин” вообще не было темпа, но благодаря конфигурации трассы меня никто не мог обогнать»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Катара, отметив, что занять 7-е место в гонке ему помогла конфигурация трассы.

"Появление на трассе машины безопасности и правда мне помогло. Для меня больше не было риска со стороны соперников, что они могут совершить андеркат или оверкат, нам больше не нужно было думать о стратегических решениях. Мы просто ехали друг за другом.

Если не считать Гран-при Монако, это самая сложная трасса для совершения обгонов. У меня вообще не было темпа, но благодаря конфигурации трассы меня никто не мог обогнать, так что я удержал соперников позади", — рассказал Алонсо.

Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.