Льюис Хэмилтон: «Это самый трудный год. У меня очень много заметок о том, как “Феррари” стать лучше»

"Я в порядке. Я провел хороший первый круг, сумев подняться на несколько позиций выше, но мне не повезло с машиной безопасности.
По возможности получил удовольствие от гонки. Это явно самый трудный год — как за рулем болида, так и вне машины.
У меня очень много заметок, где я обозначил области, в которых мы должны стать лучше. Время покажет, исправим ли мы это или нет. Нужно постараться сохранить преимущество там, где оно есть, и создать его там, где его нет. А у нас много недостатков.
Буквально нет причины, по которой мы бы не смогли все это исправить, если бы просто начали действовать. Надеюсь, мы добьемся прогресса", — сказал Хэмилтон.
