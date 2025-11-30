Ричмонд
«Феррари» досрочно стала 4-й в Кубке конструкторов. У Скудерии 0 побед в 2025-м, у Хэмилтона — 0 подиумов и поулов

Неудачное выступление на Гран-при Катара гарантировало «Феррари» четвертую позицию в Кубке конструкторов по итогам сезона-2025.

Источник: Спортс"

В Лусаиле Шарль Леклер финишировал восьмым, Льюис Хэмилтон — 12-м. На счету Скудерии 382 очка, за один этап до конца чемпионата итальянцы проигрывают «Мерседесу» 77 баллов, а «Ред Булл» — 44. На Гран-при Абу-Даби можно заработать лишь 43 очка.

По ходу сезона «Феррари» находилась на второй строчке и боролась с «Мерседесом». Последние гонки оказались провальными: команда заработала лишь 26 очков за три этапа против 104 у «Мерседеса» и 80 у «Ред Булл».

«Феррари» не одержала ни одной победы в 2025 году. Леклер завоевал семь подиумов и одну поул-позицию, у Хэмилтона, который проводит первый сезон в Маранелло, нет призовых мест и поулов.

Шарль Леклер: «Ужасный уик-энд, у “Феррари” вообще не было скорости».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2025.