Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Кими Антонелли: «Я чуть не разбил болид и выехал за пределы трассы — из-за чего и потерял позицию относительно Норриса»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги Гран-при Катара, высказавшись о своем сражении за попадание на подиум.

Антонелли отметил, что потерял 4-е место из-за собственной ошибки, в результате пропустив вперед Ландо Норриса.

«На “харде” я очень сильно атаковал, и в итоге оказался в зоне DRS позади Сайнса. Но в 9-м повороте у меня произошел очень неприятный момент, и я чуть не разбил болид. В итоге я выехал за пределы трассы и потерял позицию относительно Ландо Норриса. Из-за чего я был очень расстроен.

Не знаю, в чем была проблема, мне нужно будет проверить. Я входил в поворот чуть быстрее, чем на предыдущем круге — при этом, очевидно, что в грязном воздухе машина работает не так стабильно, ведь уровень прижимной силы падает, а шины сильнее греются, — но да, я переборщил со скоростью и просто потерял контроль над задней осью болида.

Я этого не ожидал, и очевидно, что на столь высоких скоростях это закончилось вылетом с трассы, а в следующем повороте, собрав на колеса всю грязь вне траектории, я снова промахнулся. Нужно будет изучить детали, но да, я сильно разочарован.

И да, это тяжело. Мы быстро догоняли Карлоса Сайнса, мы были намного быстрее на последнем секторе. Так что с учетом двух кругов до финиша и с DRS у нас был бы хороший шанс отыграть позицию на последнем круге. Но этого не произошло, потому что я вылетел с трассы", — рассказал Антонелли.

Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.