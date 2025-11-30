Андреа Кими Антонелли: «Я чуть не разбил болид и выехал за пределы трассы — из-за чего и потерял позицию относительно Норриса»

Антонелли отметил, что потерял 4-е место из-за собственной ошибки, в результате пропустив вперед Ландо Норриса.
«На “харде” я очень сильно атаковал, и в итоге оказался в зоне DRS позади Сайнса. Но в 9-м повороте у меня произошел очень неприятный момент, и я чуть не разбил болид. В итоге я выехал за пределы трассы и потерял позицию относительно Ландо Норриса. Из-за чего я был очень расстроен.
Не знаю, в чем была проблема, мне нужно будет проверить. Я входил в поворот чуть быстрее, чем на предыдущем круге — при этом, очевидно, что в грязном воздухе машина работает не так стабильно, ведь уровень прижимной силы падает, а шины сильнее греются, — но да, я переборщил со скоростью и просто потерял контроль над задней осью болида.
Я этого не ожидал, и очевидно, что на столь высоких скоростях это закончилось вылетом с трассы, а в следующем повороте, собрав на колеса всю грязь вне траектории, я снова промахнулся. Нужно будет изучить детали, но да, я сильно разочарован.
И да, это тяжело. Мы быстро догоняли Карлоса Сайнса, мы были намного быстрее на последнем секторе. Так что с учетом двух кругов до финиша и с DRS у нас был бы хороший шанс отыграть позицию на последнем круге. Но этого не произошло, потому что я вылетел с трассы", — рассказал Антонелли.
Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.