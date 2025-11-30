Ричмонд
Зак Браун: «В Катаре “Макларен” упустил победу Пиастри и подиум Норриса»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признал провал команды в Катаре.

Источник: Спортс"

Лидер чемпионата Ландо Норрис финишировал 4-м, а его напарник Оскар Пиастри стал 2-м. Между ними теперь 16 очков.

Идущий вторым в личном зачете победитель Гран-при Катара Макс Ферстаппен уступает Норрис 12 очков.

"Мы явно допустили большую ошибку. Думаю, Оскар был безупречен на протяжении всего уик-энда. Мы упустил его победу. Такова реальность. Иначе на это не взглянешь. И еще мы упустили подиум Ландо. Очень разочаровывающе.

Мы ошиблись со стратегией. Сейчас с этим уже ничего не поделаешь. Нужно извлечь уроки. Уже два уик-энда подряд мы вынуждены извлекать уроки. В Абу-Даби нужно вернуться к былой форме и упорно побороться.

Было ли решение принято из-за желания оставаться честными по отношению к обоим пилотам? Нет. Все было прямо на грани, на 7-м круге. Думаю, мы ошиблись. И это сказалось. Очень обидно сидеть здесь и видеть такой результат. Но мы побеждаем и проигрываем вместе. В Абу-Даби мы будем сильнее", — сказал Браун.

Как «Макларен» умудрился сдать потенциально победную гонку?! Быстрые мысли о Гран-при Катара.