Зак Браун: «В Катаре “Макларен” упустил победу Пиастри и подиум Норриса»

Было ли решение принято из-за желания оставаться честными по отношению к обоим пилотам? Нет. Все было прямо на грани, на 7-м круге. Думаю, мы ошиблись. И это сказалось. Очень обидно сидеть здесь и видеть такой результат. Но мы побеждаем и проигрываем вместе. В Абу-Даби мы будем сильнее", — сказал Браун.